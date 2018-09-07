Общая явка на выборах в Курганской области составила 24,61 %

15:30 | 10.09.2018

В Курганской области 9 сентября прошли выборы в органы местного самоуправления. Большинство должностей досталось кандидатам от партии «Единая Россия». По предварительным данным облизбиркома, общая явка составила 24,61 %.



Во всех избирательных кампаниях выборы признаны состоявшимися и действительными. Всего избрано 39 кандидатов: 5 (12,82 %) самовыдвиженцев и 34 (87,18 %) партийца. В 33 кампаниях победу одержали кандидаты от «Единой России» (84,62 %). И только один кандидат, представляющий другую партию — ЛДПР, смог избраться. Либерал-демократ прошел в Колесниковскую сельскую думу шестого созыва в Кетовском районе.



В выборах главы города Щучье победу одержал единоросс Илья Панфилов. Он набрал 68,94 % голосов избирателей. На втором месте оказался самовыдвиженец Владимир Теняков (17,99 %). На третьем — либерал-демократ Станислав Тимофеев. Явка на выборах мэра составила 24,79 %.



В день голосования в Избирательную комиссию Курганской области жалоб на нарушение избирательных прав граждан не поступало.



Фото 45.мвд.рф