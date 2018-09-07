Из зауральской больницы эвакуировали 150 человек из-за сообщения о бомбе. Силовики ищут лжетеррориста

14:18 | 10.09.2018

В Курганской области возбуждено уголовное дело по факту ложного сообщения о заложенной бомбе в Альменевской районной больнице, сообщает региональная прокуратура. На данный момент силовики устанавливают личность лжетеррориста.



Анонимное сообщение о заложенной бомбе в здании поступило на единый номер службы спасения «112» 4 сентября. После звонка незамедлительно эвакуировали 150 человек, находящихся на тот момент в медицинском учреждении. Больницу оцепили. Кинолог обследовал помещения и прилегающую территорию. Взрывных устройств и веществ не обнаружено.



В этот же день в отношении неустановленного лица было возбуждено уголовное дело по статье «Ложное сообщение о готовящемся взрыве» (ч. 2 ст. 207 УК РФ). Максимальное наказание, которое грозит хулигану, составляет до 5 лет лишения свободы.