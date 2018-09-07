Прокуратура взяла на карандаш дело о краже ковчега с мощами Александра Невского из собора Кургана

13:37 | 10.09.2018

По факту попытки хищения ковчега с частицей мощей святого князя Александра Невского из кафедрального собора Кургана возбуждено уголовное дело. Прокуратура города взяла на особый контроль расследование дела.



Как уточнили в ведомстве, дознавателем ОП № 1 УМВД России по городу Кургану возбуждено уголовное дело по статье «Попытка хищения предметов, имеющих особую историческую, научную, художественную и культурную ценность» (ч. 1 ст. 164 УК РФ). Прокуратура признала возбуждение дела законным.



Украсть православную святыню из главного храма областного центра пытался ранее судимый житель города. Произошло это утром 17 августа, около 9 часов. Вор не успел вынести ковчег из собора, его задержали на месте.





Фото kurganvera.ru