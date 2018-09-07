«Театральное действо, за которым следит весь город». На арт-объект «Я люблю Курган» снова посягнули вандалы

11:36 | 10.09.2018

На новый арт-объект «Я люблю Курган» в сквере на улице Коли Мяготина, который установили в конце июля, снова посягнули вандалы. На этот раз неизвестные сломали букву «К». О происшествии рассказали горожане в паблике «Типичный Курган» в социальной сети «ВКонтакте». Напомним, ровно месяц назад у композиции демонтировали и украли красное сердце, которое находилось между словами «Я» и «Курган».



«В этом и смысл арт-объекта. Тихое разрушение его входит в концепцию... Это театральное действо, за которым следит весь город», — иронизирует в соцсети Андрей Котенко.



«Какой арт-объект, такое к нему и отношение», — написали в комментариях жители города. Некоторые подметили, что «никакой культурной ценности этот арт-объект все равно не имеет», а потому не надо по поводу его разрушения и переживать. Другие же заключили, что разрушившие объект просто не любят свой город. «Ненавидят Курган, вот и ломают! Они просто не согласны с утверждением "Я люблю Курган"», — подметил Андрей Никитин.



«Нужно заниматься досугом и культурным образованием населения, а не тыкать хрень за 3 копейки повсюду и пилить бюджеты. Сделали бы сразу на совесть, никто бы и не сломал», — заключил Валерий Рожин.



Жительница города Тина Рыбина тут же поспешила опровергнуть мнение Валерия: «Хоть 5 "лимонов" вложи, все равно будут ломать и крушить. Что с людьми делается? Это ведь не от нищеты, а от скудомыслия и отсутствия воспитания. Печаль...»



Напомним, скульптурная композиция была установлена на средства городского бюджета в конце июля. Она обошлась курганской казне в 52 тысячи рублей.



Фото «Типичный Курган»/«ВКонтакте»