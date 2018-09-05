В Кургане LADA сбила 10-летнего мальчика на улице Зорге

16:19 | 7.09.2018

В областном центре Зауралья в аварии получил травмы десятилетний мальчик. По данным Госавтоинспекции, в районе дома № 35 на улице Рихарда Зорге 51-летний водитель LADA XRAY не смог избежать наезда на школьника.



Несовершеннолетний переходил проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода, рассказали в ведомстве. В результате ДТП мальчик получил телесные повреждения. Ему назначили амбулаторное лечение.



Госавтоинспекция просит родителей обучать детей безопасному переходу проезжей части и контролировать их поведение на улице, а водителей — быть особенно внимательными на дорогах в начале учебного года.



Фото гибдд.рф