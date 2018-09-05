Завтра курганскому стадиону «Центральный» присвоят имя Валерия Брумеля

16:09 | 7.09.2018

В Кургане 8 сентября пройдет торжественная церемония, посвященная присвоению стадиону «Центральный» имени олимпийского чемпиона, выдающегося легкоатлета по прыжкам в высоту и заслуженного мастера спорта СССР Валерия Брумеля.



По информации правительства региона, церемония начнется в 10 часов утра. В рамках мероприятия откроют мемориальную доску Валерию Брумелю. Всех участников и гостей поприветствует парад легкоатлетов области. Также пройдут легкоатлетические состязания среди юношей и девушек, которые будут соревноваться в беге на 60 и 500 метров и прыжках в длину с места.



Организаторы отмечают, что на церемонию приедут супруга и сын олимпийского чемпиона.



Решение о присвоении имени известного спортсмена стадиону было принято в августе на заседании правительства региона.



Фото kurganobl.ru