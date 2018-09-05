Три грузовика и легковушка столкнулись в Курганской области

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В Юргамышском районе Курганской области столкнулись три грузовика и легковой автомобиль. Авария произошла ранним утром 6 сентября на автодороге М-51 «Байкал».По данным Госавтоинспекции региона, 52-летний водитель большегруза МАН из Челябинской области не справился с управлением и допустил наезд на стоящие автомобили ГАЗ, Volkswagen и Ford. В результате ДТП никто из участников движения не пострадал. Транспортным средствам причинены механические повреждения.