Браконьерская вылазка челябинского силовика в заказник Зауралья закончилась гибелью

12:17 | 7.09.2018

Следственными органами зауральского СКР возбуждено два уголовных дела по факту незаконной охоты и причинения смерти по неосторожности в ДТП. На территории Шумихинского государственного заказника 19 августа 37-летний житель Челябинской области, сотрудник правоохранительных органов, погиб в аварии сразу же после браконьерской охоты.



По версии следствия, челябинец приехал в заказник на автомобиле Toyota Land Cruiser, за рулем которого находился его друг. В лесу товарищи подстрелили из огнестрельного оружия самку косули. Охотились друзья незаконно.



После полуночи, когда они ехали по полю, водитель Toyota допустил опрокидывание внедорожника. В результате аварии от полученных травм его пассажир скончался на месте происшествия.



Фото kurgan.sledcom.ru/из материалов уголовного дела