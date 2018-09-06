Курган: новости дня
12:17 | 7.09.2018
Браконьерская вылазка челябинского силовика в заказник Зауралья закончилась гибелью
По версии следствия, челябинец приехал в заказник на автомобиле Toyota Land Cruiser, за рулем которого находился его друг. В лесу товарищи подстрелили из огнестрельного оружия самку косули. Охотились друзья незаконно.
После полуночи, когда они ехали по полю, водитель Toyota допустил опрокидывание внедорожника. В результате аварии от полученных травм его пассажир скончался на месте происшествия.
Фото kurgan.sledcom.ru/из материалов уголовного дела
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
16:23 | 7.09.2018
Девочка из Ревды, которой мать откусила губу, скончалась в Анапе от остановки сердца
16:19 | 7.09.2018
В Кургане LADA сбила 10-летнего мальчика на улице Зорге
16:11 | 7.09.2018
В Коркино открыли физкультурный комплекс РМК
15:32 | 7.09.2018
В Париже пройдет выставка уральских сувениров
15:23 | 7.09.2018
Три грузовика и легковушка столкнулись в Курганской области
15:01 | 7.09.2018
РМК поздравляет челябинцев с Днем города
14:54 | 7.09.2018
Пермь готова к отопительному сезону на 97,5 %
14:54 | 7.09.2018
На Урале полиция спасла заблудившегося грибника
14:42 | 7.09.2018
Исторический парк «Россия — моя история. Пермский край» посетило почти 130 тысяч школьников
14:30 | 7.09.2018
На рынке в Екатеринбурге вместо баранины торговали собачатиной
13:20 | 7.09.2018
Должник Пермского филиала «Т Плюс» рискует остаться без отопления
12:47 | 7.09.2018
В Пермском крае будут награждать лучших наставников
12:42 | 7.09.2018
В Перми ярмарки со свежей продукцией местных производителей продолжают работать по выходным
12:40 | 7.09.2018
Пассажирка рейса Екатеринбург — Пекин осуждена за дебош на борту
12:30 | 7.09.2018
В выходные в Перми похолодает
12:17 | 7.09.2018
Браконьерская вылазка челябинского силовика в заказник Зауралья закончилась гибелью
12:00 | 7.09.2018
Екатеринбургский мультимедийный парк «Россия — моя история» посетили более 100 тысяч человек
11:35 | 7.09.2018
Фракция «Единой России» внесла в парламент Зауралья законопроект о сохранении пенсионных льгот
11:13 | 7.09.2018
В Екатеринбурге будут судить драматурга Николая Коляду
11:03 | 7.09.2018
Осень наступает. Прогноз погоды в Свердловской области на выходные
10:54 | 7.09.2018
Участок улицы Артинской закрыт на две недели
10:20 | 7.09.2018
11 сентября Главпочтамт в Екатеринбурге закроют на модернизацию
09:56 | 7.09.2018
Названы лучшие компании-экспортеры Свердловской области
09:46 | 7.09.2018
На предприятии в Екатеринбурге опечатали небезопасное помещение
20:38 | 6.09.2018
Максим Решетников: «Дайте больше возможностей регионам»
20:38 | 6.09.2018
Свердловский облсуд рассмотрит апелляцию на приговор тагильчанам, вымогавшим деньги у врача-стоматолога
18:45 | 6.09.2018
Избирательные комиссии и правоохранительные органы Прикамья отработали действия по пресечению правонарушений
18:40 | 6.09.2018
Пермь вошла в топ-20 самых читающих городов страны
17:49 | 6.09.2018
В Перми завершен ремонт 13 дорожных объектов по программе «Безопасные и качественные дороги»
17:38 | 6.09.2018
Пермякам расскажут о статусе и значении современного русского языка
17:30 | 6.09.2018
В ЗакСО внесено два законопроекта о сохранении льгот для граждан предпенсионного возраста
16:34 | 6.09.2018
Работникам екатеринбургского предприятия-банкрота начали выплачивать долги по зарплате