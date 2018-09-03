Не удержался от соблазна. В Шадринске мойщик угнал дорогой автомобиль клиента и разбил его

16:13 | 6.09.2018

В Курганской области на жителя Ханты-Мансийска свалились сразу две беды — угон и авария. Началось все с того, что мужчина оставил на ночь дорогую иномарку на мойке в Шадринске, передав ключи от машины мойщику.



Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД России, сотрудник решил воспользоваться ситуацией и покататься на люксовом автомобиле. Выпив, он сел за руль, но далеко ухать не смог. На территории мойки он умудрился разбить машину. Когда владелец иномарки узнал о случившемся, обратился в полицию.



Стражи порядка задержали 38-летнего мойщика автомобилей и доставили его в отдел полиции. В настоящее время поврежденную машину вернули владельцу. Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.