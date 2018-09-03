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Курган: новости дня


15:19 | 6.09.2018

В Зауралье чиновника из опеки наказали за бездействие. Дети жили в ужасных условиях и наблюдали, как спиваются родители

По требованию прокурора Белозерского района начальник сектора по опеке и попечительству привлечен к административной ответственности за непринятие мер по защите прав малолетних детей из неблагополучной семьи, сообщает зауральское надзорное ведомство. Ребята жили в опасных и ужасных условиях: родители постоянно пьянствовали, бросив детей на произвол судьбы, приводили в дом чужаков.

Вскрылось это, когда специалисты районного центра социального обслуживания населения посетили семью. Они встретили нетрезвых родителей, которые пили более суток, и компанию их собутыльников, совершенно посторонних людей. В доме царил бардак. Дети были предоставлены сами себе.

Кроме того, у старшего ребенка была диагностирована паховая грыжа. Однако родители, несмотря на постоянные рекомендации, лечением ребенка не занимались из-за беспробудного пьянства.

Местный центр соцобслуживания населения направил информацию о необходимости принятия мер к родителям начальнику сектора по опеке и попечительству. Однако чиновник не принял своевременные меры к защите прав и законных интересов малолетних. Опека выехала по месту жительства семьи лишь спустя полмесяца. Только после вмешательства прокурора района детей поместили в учреждение здравоохранения.

© «Вечерние Ведомости»

 


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