Участок улицы Куйбышева в Кургане перекроют на месяц

14:33 | 6.09.2018

С пятницы, 7 сентября, ровно на месяц закроют движение для всех видов транспорта по улице Куйбышева, на участке от Бурова-Петрова до Блюхера. Перекрытие необходимо для проведения аварийных ремонтных работ.



Как рассказали в пресс-службе «Водного Союза», бригада компании проведет работы по устранению двух провалов на дорожной сети и ремонт самотечного коллектора диаметром 1000 мм. Отключения водоснабжения в данном районе не потребуется. Откроют движение 7 октября в 9 часов вечера.



Фото water45.ru