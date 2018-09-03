Суд Кургана еще на месяц продлил арест главы УФНС Зауралья

14:03 | 6.09.2018

Курганский городской суд продлил арест руководителя регионального управления ФНС России Владимира Рыжука до 14 октября. Об этом нам сообщили в пресс-службе горсуда. Заседание, на котором была продлена мера пресечения высокопоставленному чиновнику, состоялось 4 сентября.



Главный налоговик области обвиняется в растрате 320 тысяч рублей (ч. 3 ст. 160 УК РФ) и в получении взятки в размере 500 тысяч рублей (ч. 6 ст. 290 УК РФ).



В феврале прошлого года налоговая предъявила местному застройщику Владимиру Баскалю требование об уплате недоимки по налогам со штрафами и пенями на сумму более 50 миллионов рублей. По версии следствия, Рыжук воспользовался ситуацией и потребовал от бизнесмена 3 миллиона рублей. Предприниматель в том же месяце передал чиновнику первую часть взятки — 500 тысяч рублей. Остальную сумму он передать не успел, так как решения налоговой были признаны судом незаконными и отменены.



Также следствие установило, что Рыжук на служебном автомобиле Toyota Highlander за счет бюджетных средств ездил в Тюмень к семье (не менее 294 поездок). Ущерб бюджету составил более 320 тысяч рублей. Горючее чиновник списывал, оформляя фиктивные путевые листы.



Фото: www.nalog.ru