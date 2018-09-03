В Кургане юноша украл из цветочного магазина 13 букетов для любимой

12:50 | 6.09.2018

В Кургане перед судом предстанет 19-летний юноша за кражу цветов из магазина для своей подруги. Отчаянному влюбленному может грозит до 5 лет лишения свободы.



По версии следствия, 9 июля около 3 часов ночи молодой человек разбил окно цветочного магазина по улице Чернореченской, проник в внутрь и вытащил 13 букетов и 8 горшечных цветов. Похищенные цветы он аккуратно вынес из магазина и положил на землю. Но увезти юноша их не успел, его задержали прибывшие на место преступления сотрудники охраны.



Позже он пояснил полиции, что похищенные цветы он собирался подарить своей подруге.