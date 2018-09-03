В Зауралье с 7 по 9 сентября пройдет межрегиональный фестиваль «Бардовские костры»

11:07 | 6.09.2018

C 7 по 9 сентября в Зауралье пройдет XVII межрегиональный фестиваль «Бардовские костры». Любители авторской песни соберутся на берегу реки Утяк, рядом с санаторием «Романтика». Торжественное открытие состоится 7 сентября в 19 часов, информирует пресс-служба губернатора.



В фестивале примут участие порядка двух тысяч человек. В течение трех дней на площадке пройдут концерты начинающих и именитых бардов. Исполнители приедут со всего Уральского федерального округа и из других регионов России. Лучших бардов определят в номинациях «Исполнитель», «Автор-исполнитель» и «Дуэт, ансамбль». 8 сентября с 10 до 16 часов состоятся прослушивая, в которых смогут принять участие все желающие.



Также в правительстве уточнили, участие в фестивале бесплатное, а вот въезд транспорта на территорию возможен только по специальным пропускам. Получить их помогут координаторы в группе фестиваля в социальной сети «ВКонтакте».



Безопасность гостей и участников будут обеспечивать полицейские, врачи, сотрудники МЧС и волонтеры. Фестиваль проводится при поддержке правительства Курганской области.



Фото zauralonline.ru