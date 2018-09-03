Курган: новости дня
11:07 | 6.09.2018
В Зауралье с 7 по 9 сентября пройдет межрегиональный фестиваль «Бардовские костры»
В фестивале примут участие порядка двух тысяч человек. В течение трех дней на площадке пройдут концерты начинающих и именитых бардов. Исполнители приедут со всего Уральского федерального округа и из других регионов России. Лучших бардов определят в номинациях «Исполнитель», «Автор-исполнитель» и «Дуэт, ансамбль». 8 сентября с 10 до 16 часов состоятся прослушивая, в которых смогут принять участие все желающие.
Также в правительстве уточнили, участие в фестивале бесплатное, а вот въезд транспорта на территорию возможен только по специальным пропускам. Получить их помогут координаторы в группе фестиваля в социальной сети «ВКонтакте».
Безопасность гостей и участников будут обеспечивать полицейские, врачи, сотрудники МЧС и волонтеры. Фестиваль проводится при поддержке правительства Курганской области.
Фото zauralonline.ru
© «Вечерние Ведомости»
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