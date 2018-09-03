Суд Кургана отправил педофила в тюрьму на 14 лет. Доказано 19 эпизодов

18:29 | 5.09.2018

Курганский городской суд приговорил 30-летнего педофила к лишению свободы в колонии строгого режима сроком на 14 лет. Мужчина признан виновным в совершении 16 преступлений, предусмотренных статьей «развратные действия», в двух «насильственных действиях сексуального характера» и в использовании ребенка для создания порно.



Следствием и судом установлено, с 2007 по 2012 года курганец не раз совершал в отношении малолетних детей развратные и насильственные действия сексуального характера, а также фотографировал и снимал детей на видео с целью изготовления порнографических материалов.



При расследовании уголовного дела следователи столкнулись со сложностями — большим объем следственных и процессуальных действий, спецификой работы с несовершеннолетними потерпевшими и тем, что преступления были выявлены спустя продолжительный период после их совершения.



Приговор в законную силу не вступил.