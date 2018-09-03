Курган: новости дня
17:29 | 5.09.2018
«Ваша честь, свою вину я полностью не признаю». В Кургане начался процесс над экс-начальником УФСИН Ильясовым
На первом заседании прокурор зачитал обвинение. Подсудимый в суде заявил о своей невиновности. «Ваша честь, свою вину я полностью не признаю. Умысла в совершении обвинения, которое было предъявлено, не имел и не совершал. Свои полномочия не использовал, честно служил и взяток не получал. У меня все», — цитирует слова Ильгиза Ильясова телеканал «Область45».
По версии следствия, в 2012 году экс-начальник управления совершил растрату более 13 миллионов рублей, выделенных в рамках госконтрактов на строительство многоквартирного жилого дома в селе Иковка Кетовского района для сотрудников и пенсионеров ФСИН России. В подложных документах были указаны более дорогостоящие работы и материалы, применяемые при строительстве жилого дома.
Кроме того, следствие полагает, что в декабре 2012 года он принял неготовый жилой дом с существенными недостатками и нарушениями, злоупотребив полномочиями и нарушив права жильцов дома на благоприятные условия проживания. В 2015–2016 годах Ильясов, действуя в интересах того же подрядчика и стремясь документально показать освоение бюджетных средств на строительстве СИЗО-1 Кургана, обеспечил приемку работ и оборудования, не соответствующих проектно-сметной документации и имеющих гораздо более низкую стоимость.
За покровительство, незаконные действия и бездействие в интересах ООО «ПромНефтеСтрой» в 2012–2014 годах высокопоставленный руководитель получил 3 взятки в виде строительных материалов (песок, тротуарная плитка, минвата, стальная труба). Он использовал их при строительстве семейного загородного коттеджа. Также следствие установило, что в декабре 2013 года Ильясов получил взятку в виде дорогостоящей напольной плитки от еще одной строительной организации.
По версии следствия, в 2012–2014 годах бывший начальник УФСИН незаконно использовал при строительстве загородного дома труд осужденных, отбывавших наказание в исправительных учреждениях области. При этом зэки были лишены достойных условий труда и оплаты, а их охрана осуществлялась ненадлежаще, в результате один из осужденных сбежал. Чтобы скрыть факт незаконного привлечения к труду, инцидент оформили как побег из колонии.
© «Вечерние Ведомости»
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