Курган: новости дня
17:03 | 5.09.2018
Кокорин поручил поднажать в работе по борьбе с коррупцией
Также Кокорин отметил, что вся информация по вопросам противодействия коррупции населению должна быть доступной. «Тогда и уровень доверия к органам исполнительной власти и местного самоуправления будет значительно выше», — заключил он.
Ежегодно в области проверяются сведения о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера, которые предоставляют государственные и муниципальные служащие, а также соблюдение установленных запретов и ограничений. По данным пресс-службы губернатора, в первом полугодии в ходе проверок за совершение коррупционных правонарушений к дисциплинарной ответственности привлечены 10 государственных и 18 муниципальных служащих. В основном нарушения связаны с непринятием служащими мер при возникновении личной заинтересованности, которая могла привести к конфликту интересов при исполнении должностных обязанностей, а также с несоблюдением запретов, уточнили в правительстве.
Социологические исследования показали положительную динамику снижения уровня вовлечения жителей области в коррупционный процесс: если в 2014 году с такими фактами столкнулись около 10 % опрошенных, то в 2018 году — 6 %. Также закрепляется тенденция негативного отношения населения к коррупции.
Фото kurganobl.ru
© «Вечерние Ведомости»
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