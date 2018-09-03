Кокорин поручил поднажать в работе по борьбе с коррупцией

17:03 | 5.09.2018

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин поручил усилить работу, направленную на профилактику коррупционных преступлений, особенно в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг. Поручение глава региона дал сегодня, 5 сентября, на заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции.



Также Кокорин отметил, что вся информация по вопросам противодействия коррупции населению должна быть доступной. «Тогда и уровень доверия к органам исполнительной власти и местного самоуправления будет значительно выше», — заключил он.



Ежегодно в области проверяются сведения о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера, которые предоставляют государственные и муниципальные служащие, а также соблюдение установленных запретов и ограничений. По данным пресс-службы губернатора, в первом полугодии в ходе проверок за совершение коррупционных правонарушений к дисциплинарной ответственности привлечены 10 государственных и 18 муниципальных служащих. В основном нарушения связаны с непринятием служащими мер при возникновении личной заинтересованности, которая могла привести к конфликту интересов при исполнении должностных обязанностей, а также с несоблюдением запретов, уточнили в правительстве.



Социологические исследования показали положительную динамику снижения уровня вовлечения жителей области в коррупционный процесс: если в 2014 году с такими фактами столкнулись около 10 % опрошенных, то в 2018 году — 6 %. Также закрепляется тенденция негативного отношения населения к коррупции.



Фото kurganobl.ru