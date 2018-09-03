Целинный район в Зауралье возглавил менеджер свердловского бизнесмена Леонида Бычкова

10:41 | 5.09.2018

В Курганской области депутаты Целинной районной думы на открытом заседании 4 сентября избрали главу муниципального образования. Как сообщает пресс-служба губернатора региона, им стал Иван Светличный — начальник зауральского управления ООО «Уралкотел». Руководитель был избран по результатам конкурса.



За кресло главы района боролись пять кандидатов. Конкурсные процедуры, которые состоялись 20 августа, прошли четверо. Наибольшее число баллов набрали Иван Светличный, Сергей Семенов, Петр Скоробогатов и Хамит Низамутдинов.



Затем на заседании парламента прошла процедура тайного голосования. Кандидатуру Светличного поддержали 13 из 15 депутатов районной думы.



Фото районной газеты «Голос целинника»