Курган: новости дня
10:41 | 5.09.2018
Целинный район в Зауралье возглавил менеджер свердловского бизнесмена Леонида Бычкова
За кресло главы района боролись пять кандидатов. Конкурсные процедуры, которые состоялись 20 августа, прошли четверо. Наибольшее число баллов набрали Иван Светличный, Сергей Семенов, Петр Скоробогатов и Хамит Низамутдинов.
Затем на заседании парламента прошла процедура тайного голосования. Кандидатуру Светличного поддержали 13 из 15 депутатов районной думы.
Фото районной газеты «Голос целинника»
© «Вечерние Ведомости»
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