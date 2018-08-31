В Курганскую область поступила первая партия детской вакцины против гриппа

17:26 | 4.09.2018

В Курганскую область поступила первая партия вакцины «Совигрипп» для иммунизации детей, информирует региональное управление Роспотребнадзора. Привезли 59 627 доз (42,6 % от плана).



Поступившая вакцина российского производства, она не содержит консервантов, подчеркнули в ведомстве. Всего в области планируют привить в нынешнем эпидсезоне 140 000 маленьких зауральцев.



Состав вакцины ежегодно меняется в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения. ВОЗ прогнозирует, какие именно вирусы гриппа будут циркулировать в следующем году.