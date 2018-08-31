Зауралец забрал силой покупку, на которую у него не хватило денег

17:05 | 4.09.2018

В Щучанском районе Курганской области полицейские задержали зауральца, подозреваемого в разбойном нападении на сельский магазин. У мужчины не хватило денег на покупку, он решил забрать ее силой.



«При расчете на кассе у него оказалось недостаточно средств, чтобы оплатить покупки, и продавец предложила ему оставить товар и прийти за ним позже. Однако мужчина взял с прилавка нож и, угрожая им, потребовал отдать ему выбранные продукты. Девушка, испугавшись расправы, выполнила его требование», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Курганской области.



Как только покупатель скрылся, продавщица сообщила о случившемся в полицию. Спустя час полицейские задержали подозреваемого в его же доме. Им оказался 51-летний неработающий мужчина, ранее судимый за аналогичное преступление. Похищенное у него изъяли.



Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.