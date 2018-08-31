В Зауралье Volkswagen и ВАЗ не поделили перекресток. Двое раненых

15:25 | 4.09.2018

В зауральском поселке Мишкино два человека получили травмы в аварии, которая произошла на перекрестке улиц Победы и Карла Маркса утром 3 сентября.



Водитель Volkswagen не уступил дорогу автомобилю ВАЗ-21101, пользующемуся преимуществом в движении, и допустил с ним столкновение, уточнили в Госавтоинспекции региона. Получили травмы 43-летний водитель иномарки и 34-летний пассажир отечественного автомобиля. Оба доставлены в медицинское учреждение. Все участники ДТП были пристегнуты ремнями безопасности.