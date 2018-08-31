Курганские синоптики прогнозируют заморозки 5 и 6 сентября

11:35 | 4.09.2018

Администрация Кургана предупреждает дачников и аграриев об осеннем похолодании. По прогнозу Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью 5 и 6 сентября местами по области сохранятся заморозки в воздухе и на поверхности почвы с температурами от нуля до минус 3 градусов.



Днем столбик термометра поднимется до плюс 15–20 градусов. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ожидается переменный со скоростью 1–6 м/с.



Специалисты напоминают, что понижение температуры воздуха может привести к повреждению, а также к частичной гибели сельскохозяйственных культур.