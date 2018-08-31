Прокуратура выявила грубые нарушения на единственном в Зауралье предприятии по утилизации ртутных ламп

17:16 | 3.09.2018

Курганская межрайонная природоохранная прокуратура во время проверки выявила грубые нарушения экологического законодательства в деятельности предприятия по утилизации ртутьсодержащих отходов «ЭКО-Меркурий».



Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, хранение отработанных ртутных ламп в компании осуществляется с грубыми нарушениями. Отходы были размещены навалом без герметичной тары. Здесь же лежали и разбитые лампы. Был превышен и максимальный срок накопления отходов 1-го класса.



В целях устранения нарушений экологического законодательства прокурор обратился в суд с заявлением обязать предприятие обезвредить накопленные на производственной площадке ртутьсодержащие лампы и другие отходы 1-го класса опасности.



ООО «ЭКО-Меркурий» является единственной на территории Курганской области организацией, осуществляющей обезвреживание данного вида отходов.