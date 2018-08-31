В Кургане построенный для переселенцев из аварийного жилья дом оказался опасным

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Построенный для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья дом № 9а на улице Березовой в Кургане сдали с многочисленными дефектами. Проверка регионального Общероссийского народного фронта показала, что застройщик ради экономии допустил ряд грубейших нарушений, на которые городские власти закрыли глаза.Трехэтажный жилой дом был сдан в эксплуатацию еще в 2016 году. Все его 30 квартир купила администрация Кургана по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Многочисленные нарушения, допущенные при строительстве здания, вскрылись вскоре после заселения. В июле 2018 года жильцы обратились за помощью к общественникам.«Изучив документацию, эксперты ОНФ сделали вывод, что городские власти не имели права заключать договор с выполнившей строительные работы организацией, так как та не отвечает необходимым требованиям», — рассказали в пресс-службе зауральского ОНФ. Общественники считают, что администрация города в нарушение градостроительных норм выдала застройщику разрешение на строительство здания. Фактически имеющиеся площади земли были недостаточными для размещения дома, проездов, тротуаров и всех предусмотренных проектом площадок. Однако, несмотря на это, здание было построено.«Эксперты ОНФ также выяснили, что разрешение на ввод здания в эксплуатацию было выдано при отсутствии полного комплекта проектной документации, требуемой Градостроительным кодексом РФ. А в дальнейшем власти в ущерб законным интересам переселенцев согласовали застройщику внесение проектных изменений, которые предусматривали резкое ухудшение энергоэффективности дома», — добавили в ОНФ.Ряд критических дефектов застройщик намеренно допустил с целью экономии, считают общественники. Фундамент дома вместо специальных бетонных блоков был смонтирован из силикатного кирпича. Утепление стен и лист, которым была покрыта крыша, оказались тоньше, чем того требовал проект. А утепление перекрытия чердака выполнено более дешевыми материалами с худшими характеристиками. Также у общественников возник ряд замечаний к качеству укладки водопровода, выполнения отмостки здания, труб вытяжной вентиляции, фундаментов входов в подъезды. Выявленные в доме дефекты создают прямую угрозу здоровью и безопасности жильцов, считают эксперты. При этом мэрия в течение всего хода работ и при приемке дома не предъявляла застройщику претензий по несоблюдению требований проекта и по качеству строительства.У дома есть гарантийный срок. Общественники утверждают, что администрация должна принять меры, чтобы заставить застройщика в соответствии с гарантийными обязательствами довести дом до ума и исправить все строительные недостатки. Активисты ОНФ обратились за разъяснением ситуации к городским властям.