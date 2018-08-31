В Кургане в выходные сбили двух школьников. Один из водителей скрылся

16:39 | 3.09.2018

В Кургане за несколько дней произошло два ДТП с наездом на маленьких пешеходов — двоих школьников. Один из водителей скрылся с места происшествия. Оба мальчика получили травмы. Медики назначили детям амбулаторное лечение, рассказали в региональной Госавтоинспекции.



Первый случай произошел утром 31 августа в районе дома № 2 на улице Панфилова. 59-летний водитель ВАЗ-21074 сбил 12-летнего мальчика, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенок осуществлял движение самостоятельно с разрешения матери.



А днем 2 сентября во дворе дома № 63а на улице Чернореченской неустановленный водитель наехал на 9-летнего мальчика. Ребенок вышел на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля. Водитель с места ДТП скрылся. Сотрудники ГИБДД на данный момент устанавливают личность сбежавшего водителя.



Фото гибдд.рф