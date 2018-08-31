Курган: новости дня
16:00 | 3.09.2018
Вице-губернатор Зауралья по ЖКХ: «Подготовка к отопительному сезону не вызывает опасений»
Нормативный запас мазута сформирован на 103 %. Запасы угля на зиму составляют пока 73 %. «Почти все муниципальные образования провели конкурсы. Мы ждем поставки угля», — добавил вице-губернатор.
Всего на данный момент подготовили к зиме 69 котельных. Они были реконструированы. В селе Сычево в Варгашинском районе введена в эксплуатацию новая котельная. В селе Новая Сидоровка в Кетовском районе заменили два котла более энергоэффективными. Кроме того, в регионе прошла замена порядка 30 километров тепловых сетей, 44 километров водопроводов и 6 километров канализационных сетей. Губернатор Алексей Кокорин поручил завершить подготовку всего жилищно-коммунального комплекса региона к зиме в течение недели. Это максимальный срок.
Муниципальным образованиям в этом году были предусмотрены трансферты из областного бюджета в общем объеме 716 млн рублей. Из них уже выплатили порядка 600 млн, что составляет 82 %.
«На сегодняшний день нет районов и муниципальных образований, в которых подготовка к отопительному периоду вызывает опасения, — рассказал журналистам Роман Ванюков. — Да, у нас были проблемы в некоторых районах. Для них были составлены дорожные карты, в рамках которых мы с каждым МО отработали, чтобы не допустить срыва отопительного сезона. За прошедший год ни одной аварийной ситуации на сетях не было».
Проблема в городе Петухово, которая возникает не первый год, сейчас практически решена, уверяют чиновники. Конкурсный управляющий провел оценку. Скоро будут проходить торги. На данный момент там работает компания Леонида Бычкова «Теплоресурс». На всех котельных проведены регламентные работы. С сегодняшнего дня идет восстановление электрооборудования и пр. Что касается Притобольного района, то там работает та же компания. Леонид Бычков перекупил имеющиеся долги и сейчас является основным кредитором.
«Опасений по этим двум районам у нас нет, — подчеркнул Роман Ванюков. — В Притобольном районе эта теплоснабжающая организация оказывала услуги и в прошлом году. В Петухове Леонид Сергеевич работает уже второй год. Объекты переданы Бычкову по договору аренды».
Конкретная дата старта отопительного сезона остается пока неизвестной. «Все зависит от того, какая будет погода», — уточнил вице-губернатор.
Согласно приказу Минэнерго России, срок выдачи паспортов готовности к отопительному сезону для потребителей тепловой энергии обозначен не позднее 15 сентября, для теплоснабжающих и теплосетевых организаций — не позднее 1 ноября, для муниципальных образований — не позднее 15 ноября.
Полина Меньшова © «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
20:54 | 3.09.2018
В Екатеринбурге дворовой стрит-рейсер устроил гонку в жилом квартале и протаранил три машины
20:23 | 3.09.2018
Накануне дня тишины екатеринбургское «Яблоко» проведёт последний предвыборный митинг против пенсионной реформы
19:49 | 3.09.2018
В Екатеринбурге несовершеннолетней школьнице отказались продавать книги Маяковского, Бродского и Есенина
18:33 | 3.09.2018
Жителя Перми обвиняют в убийстве шестилетней падчерицы
18:19 | 3.09.2018
Пермяки выступят на международном фестивале детских команд КВН
18:07 | 3.09.2018
В Перми открылись дополнительные окна МФЦ в банке «УралСиб»
18:00 | 3.09.2018
Пермяков приглашают на выставку «Умный ребенок»
17:48 | 3.09.2018
Произошел пожар в детском саду Ирбита. Эвакуировали 73 человека
17:37 | 3.09.2018
До конца недели в Екатеринбурге перекроют еще два участка дорог
17:25 | 3.09.2018
Суд сократил срок бывшему лидеру ОПС «Уралмаш» Александру Куковякину
17:16 | 3.09.2018
Прокуратура выявила грубые нарушения на единственном в Зауралье предприятии по утилизации ртутных ламп
17:14 | 3.09.2018
В воскресенье в Перми откроются сельскохозяйственные ярмарки
16:59 | 3.09.2018
Копейские ученики получат новую школу
16:36 | 3.09.2018
РМК помогла сотням первоклассников собраться в школу
16:00 | 3.09.2018
Вице-губернатор Зауралья по ЖКХ: «Подготовка к отопительному сезону не вызывает опасений»
15:57 | 3.09.2018
Свердловская ГИБДД завоевала несколько наград на Всероссийском конкурсе телерадиопрограмм по безопасности дорожного движения
15:33 | 3.09.2018
В Екатеринбурге полиция ищет пострадавших от телефонных мошенников
14:29 | 3.09.2018
Потолки протекают, по стенам плесень и трещины: следователи выясняют, почему в Ревде разрушается новостройка
14:02 | 3.09.2018
В Госдуме началась работа по усовершенствованию пенсионных законов
13:50 | 3.09.2018
Антикоррупционный отдел УМВД по Екатеринбургу заинтересовался деятельностью двух свердловских чиновников
13:06 | 3.09.2018
Подачу горячей воды в Ленинском районе Перми обещают восстановить во второй половине дня
12:43 | 3.09.2018
На Чусовском мосту введены ограничения движения транспорта
12:42 | 3.09.2018
По факту гибели сотрудника «КурганПромМет» во взорвавшейся цистерне возбуждено уголовное дело
12:36 | 3.09.2018
В Екатеринбурге задержали женщину, угнавшую полицейский автомобиль
11:56 | 3.09.2018
«До меня доходит информация». Кокорин потребовал не увольнять педагогов пенсионного возраста
11:42 | 3.09.2018
Свердловских ветеранов МВД отправили в турне по Каме и Волге
10:57 | 3.09.2018
Следственные органы проводят проверку по факту обнаружения трупа при пожаре в Екатеринбурге
10:17 | 3.09.2018
Екатеринбург отпраздновал День народов Среднего Урала
09:36 | 3.09.2018
ХК «Автомобилист» обыграл рижское «Динамо» в первом матче сезона
09:15 | 3.09.2018
При пожаре на улице Панельной погибла женщина
18:23 | 2.09.2018
За одну ночь в Свердловской области сгорели сразу три автомобиля