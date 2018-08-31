Вице-губернатор Зауралья по ЖКХ: «Подготовка к отопительному сезону не вызывает опасений»

16:00 | 3.09.2018

К началу отопительного периода жилищный фонд Курганской области на сегодняшний день подготовлен на 85 %, объекты социальной сферы — на 90 %. Об этом рассказал в ходе брифинга в правительстве региона 3 сентября директор Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Роман Ванюков.



Нормативный запас мазута сформирован на 103 %. Запасы угля на зиму составляют пока 73 %. «Почти все муниципальные образования провели конкурсы. Мы ждем поставки угля», — добавил вице-губернатор.



Всего на данный момент подготовили к зиме 69 котельных. Они были реконструированы. В селе Сычево в Варгашинском районе введена в эксплуатацию новая котельная. В селе Новая Сидоровка в Кетовском районе заменили два котла более энергоэффективными. Кроме того, в регионе прошла замена порядка 30 километров тепловых сетей, 44 километров водопроводов и 6 километров канализационных сетей. Губернатор Алексей Кокорин поручил завершить подготовку всего жилищно-коммунального комплекса региона к зиме в течение недели. Это максимальный срок.



Муниципальным образованиям в этом году были предусмотрены трансферты из областного бюджета в общем объеме 716 млн рублей. Из них уже выплатили порядка 600 млн, что составляет 82 %.



«На сегодняшний день нет районов и муниципальных образований, в которых подготовка к отопительному периоду вызывает опасения, — рассказал журналистам Роман Ванюков. — Да, у нас были проблемы в некоторых районах. Для них были составлены дорожные карты, в рамках которых мы с каждым МО отработали, чтобы не допустить срыва отопительного сезона. За прошедший год ни одной аварийной ситуации на сетях не было».



Проблема в городе Петухово, которая возникает не первый год, сейчас практически решена, уверяют чиновники. Конкурсный управляющий провел оценку. Скоро будут проходить торги. На данный момент там работает компания Леонида Бычкова «Теплоресурс». На всех котельных проведены регламентные работы. С сегодняшнего дня идет восстановление электрооборудования и пр. Что касается Притобольного района, то там работает та же компания. Леонид Бычков перекупил имеющиеся долги и сейчас является основным кредитором.



«Опасений по этим двум районам у нас нет, — подчеркнул Роман Ванюков. — В Притобольном районе эта теплоснабжающая организация оказывала услуги и в прошлом году. В Петухове Леонид Сергеевич работает уже второй год. Объекты переданы Бычкову по договору аренды».



Конкретная дата старта отопительного сезона остается пока неизвестной. «Все зависит от того, какая будет погода», — уточнил вице-губернатор.



Согласно приказу Минэнерго России, срок выдачи паспортов готовности к отопительному сезону для потребителей тепловой энергии обозначен не позднее 15 сентября, для теплоснабжающих и теплосетевых организаций — не позднее 1 ноября, для муниципальных образований — не позднее 15 ноября.