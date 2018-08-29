Рядом с Курганом открыли экологическую тропу «Зауральский лес»

15:35 | 31.08.2018

На месте особо охраняемой природной территории местного значения «Зауральский лес» открыли экологическую тропу с одноименным названием в районе поворота на микрорайон Тополя. Здесь планируют проводить экологические экскурсии для разных возрастных групп с целью информирования об уникальности природного комплекса, его флоре и фауне, правилах поведения в лесу, отметили в администрации Кургана.



«Именно проведение экологических экскурсий играет огромную роль в формировании экологической культуры в обществе, воспитании бережного отношения к природе. Кроме того, учащиеся и студенты могут использовать площадку природного комплекса для научных работ, мониторинговых исследований, реализации программ по экологическому воспитанию и просвещению», — подчеркнул директор МБУ «КурганЛес» Анатолий Тарасенко.



Охраняемый природный комплекс «Зауральский лес» был создан в 2017 году. Его уникальность в том, что, несмотря на постоянное влияние деятельности человека, здесь по-прежнему сохраняется естественный облик и высокая степень видового богатства растительности.



Маршрут экологической тропы был проложен по существующей тропиночной сети, чтобы как можно меньше нарушить природный ландшафт. Это, по словам специалистов, позволит предотвратить деградацию почвы и растительных сообществ особо охраняемой природной территории.



Протяженность тропы составляет 1,5 километра. Она охватывает практически всю территорию природного комплекса, площадь которого составляет 5 гектаров. На тропе расположено 18 станций, где посетители могут узнать про деревья Зауралья, уникальность и разнообразие местной флоры, краснокнижные объекты. На каждой станции установлены информационные аншлаги и указатели, благодаря которым маршрут будет доступен любому путешественнику, даже без услуг экскурсовода. На некоторых станциях установлены лавочки, деревянные скульптуры, а также скворечники и кормушки для птиц.



Создали и обустроили экологическую тропу за счет средств бюджета города.



Фото kurgan-city.ru