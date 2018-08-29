Учреждения социальной сферы Кургана готовы к зиме на 90 %

14:28 | 31.08.2018

До начала отопительного периода в Кургане осталось чуть больше двух недель. Сегодня, 31 августа, в администрации города прошло очередное заседание штаба, в рамках которого была озвучена информация о готовности объектов социальной сферы и учреждений здравоохранения к зиме.



На данный момент из 149 учреждений социальной сферы к зиме готовы на 90 %. Детские сады и учреждения спорта готовы полностью, объекты культуры — на 93 %. Общий процент опрессовки систем отопления курганских школ составляет 91,3 %. Практически завершена подготовка к отопительному сезону в учреждениях дополнительного образования детей, отмечают в мэрии.



Первый заместитель сити-менеджера Андрей Жижин сделал акцент на том, что паспорта готовности учреждений социальной сферы к отопительному сезону должны быть сданы в срок до 5 сентября. Также подчеркнул, что работы должны быть ускорены и на объектах здравоохранения, в которых на 92 % проведена промывка и опрессовка систем. Руководству Департамента ЖКХ поручено держать на контроле сроки готовности больниц и поликлиник к зиме.



Одним из основных вопросов, рассмотренных в ходе заседания, стала подготовка жилищного фонда к отопительному периоду. На сегодняшний день ряд управляющих компаний полностью готовы к зиме. В числе отстающих организаций, где за минувшую неделю не увеличились показатели по проведению промывки и опрессовки внутридомовых систем, были названы ООО «Горкомжилстрой», ООО «Городская управляющая компания», УК «Надежность», УК «Дом», УК «Стандарт», УК «Стабильность», УК «Ваш дом», УК «ДомСтройСервис», УК «Респект».