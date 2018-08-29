1 сентября в Кургане сядут за парты 38 тысяч школьников

11:35 | 31.08.2018

В Кургане 1 сентября за парты сядут порядка 38 тысяч школьников. Несмотря на то, что День знаний выпадает на выходной день, торжественные линейки пройдут во всех школах города, состоятся классные часы и прозвучат первые школьные звонки. В новом учебном году откроют 156 первых классов. Лидерами по количеству первоклассников являются школа № 7, где сформировано 8 классов, а также гимназия № 47 и школа № 56, где откроют по 6 классов, рассказали в администрации города.



По состоянию на 27 августа на обучение в первые классы принят 4291 ребенок. В настоящее время почти все школы укомплектованы, но ряд из них готовы предоставить первоклассникам свободные места. Всего в общеобразовательных учреждениях Кургана осталось 114 свободных мест. Прием детей в первые классы продлится до 5 сентября включительно.



По предварительным данным, в 9-х классах будут обучаться более 3400 человек, а в 11-х — порядка 1700 ребят.



Фото kurgan-city.ru