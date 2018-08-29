В Далматове автоледи устроила аварию, не уступив дорогу при развороте

11:23 | 31.08.2018

В зауральском городе Далматово столкнулись два легковых автомобиля. По предварительной информации Госавтоинспекции региона, днем 30 августа в районе дома № 81 по улице Гагарина 32-летняя автоледи, управляя автомобилем Honda Fit, при развороте с правой обочины не уступила дорогу и врезалась в попутный ВАЗ-2131.



Столкновение оказалось сильным. В результате аварии 32-летняя пассажирка ВАЗа получила травмы. Водитель иномарки и водитель отечественного автомобиля, 32-летний местный житель, в аварии не пострадали. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.



Фото гибдд.рф