Курган: новости дня
18:12 | 30.08.2018
В Кургане строительство дороги по Бурова-Петрова отстает от графика. Сити-менеджер заставляет подрядчика работать по выходным
Во время совещания чиновники обсудили вопросы завоза песка. Подрядчик заверил, что в течение недели будет закончена завозка оставшихся объемов по грунту и песку и уже к выходным начнется завоз и устройство нижнего строения полотна из щебня.
Параллельно с этим ведутся работы по перекладке сетей канализации по улице Гоголя. Сейчас закрыта крайняя правая полоса по ходу движения из города. На днях будут смонтированы канализационные колодцы.
Следующим этапом станет выполнение работ по врезке ливневой канализации на Карла Маркса с прокладкой канализационного коллектора. Диаметр канализационного коллектора очень большой. Придется полностью закрыть движение на данном участке дороги. После этого работы вновь будут продолжены на улице Гоголя на второй полосе, где методом бурения проложат еще и водопровод.
В ходе совещания отмечалось, что под полотном новой строящейся автодороги выполнена перекладка всех сетей: выложена новая ливневая канализация, защищены сети, которые пересекают конструкцию нового участка дороги.
Фото kurgan-city.ru
© «Вечерние Ведомости»
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