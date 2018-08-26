По факту избиения подростка полицейским в Юргамыше возбуждено уголовное дело

16:03 | 30.08.2018

По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по факту применения насилия к подростку полицейским при задержании в поселке Юргамыш, сообщает СКР по Курганской области. Сотрудника ДПС ОГИБДД МО МВД России «Юргамышский» обвиняют в превышении должностных полномочий (п.«а» ч.3 ст.286 УК РФ).



По версии следствия, после полуночи 2 августа полицийский явно вышел за пределы своих полномочий при задержании 17-летнего юноши по подозрению в совершении административных правонарушений, применив в отношении него насилие не опасное для здоровья. В прессе сообщалось о том, что он ударил подростка несколько раз ногой по голове. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.



По данному факту в УМВД России по Курганской области проводит служебную проверку.



Фото ria.ru