В Курганскую область поступила первая партия вакцины против гриппа

14:18 | 30.08.2018

В рамках поставок за счет средств федерального бюджета в медицинские организации Курганской области поступила первая партия вакцины против гриппа для взрослых. Как уточнили в Управлении Роспотребнадзора региона, это отечественная противогриппозная вакцина «Совигрипп», в состав которой включены рекомендуемые ВОЗ штаммы.



Всемирная организация здравоохранения ежегодно на базе многофакторного анализа рекомендует обновленный состав штаммов в гриппозных вакцинах. Для предстоящего сезона гриппа в 2018 и 2019 годах для северного полушария в состав трехвалентных вакцин включены следующие штаммы:

- вирус, подобныйA/Michigan/45/2015 (H1N1) pdm09;

- вирус, подобный А/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2);

- вирус, подобный В/Colorado/062017 (линия В/Victoria/2/87).



В преддверии эпидемического сезона в регионе планируют привить от гриппа не менее 45% населения, а это почти 380 тысяч человек. Прошлый сезон привили 42,5% населения Зауралья.