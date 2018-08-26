В Шадринске стрелявшую в одноклассников из пневмата девочку отправят в закрытую школу. Решение суда вступило в силу

10:43 | 30.08.2018

Административная коллегия Курганского областного суда 29 августа рассмотрела жалобу законного представителя 13-летней девочки, стрелявшей из пневматического пистолета в одноклассников, на решение Шадринского районного суда отправить подростка в закрытое учебно-воспитательное учреждение на 2 года.



Как сообщает областная прокуратура, коллегия признала законным и обоснованным данное решение, в удовлетворении апелляционной жалобы родителям отказали. Суд учел, что школьница совершила общественно опасное деяние, отнесенное Уголовным кодексом РФ к категории особо тяжких преступлений, которое не было доведено до конца по независящим от нее обстоятельствам.



«В связи с тем, что стрелявшая не достигла возраста, с которого наступает уголовная ответственность, в возбуждении уголовного дела в отношении нее отказано. Суд пришел к выводу о необходимости удовлетворения иска правоохранительных органов о применении в отношении правонарушительницы особых условий воспитания и обучения», — пояснили в прокуратуре области.



Решение вступило в законную силу.



Напомним, утром 21 марта в школе № 15 города Шадринска девочка открыла стрельбу по ученикам из пневматического пистолета. В результате происшествия синяки и ссадины получили 7 школьников. Причиной инцидента стал конфликт с одноклассниками.