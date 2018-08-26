Правительство Курганской области пополнило новыми видами Красную книгу региона

13:29 | 28.08.2018

Восемь видов редких растений и животных по результатам научных исследований включены в Красную книгу Курганской области. Решение приняло правительство региона на сегодняшнем заседании, 28 августа.



К редким видам отнесены герань болотная, подорожник многосемянный, прострел раскрытый, гоинолимон высокий. Из представителей животного мира в книгу попали малый лебедь, ястребиная славка, сенница леандр, голубянка дафнис, уточнили в областном правительстве.



В Красной книге Курганской области размещены сведения о редких и исчезающих видах растений и животных региона, которые подлежат особой охране.