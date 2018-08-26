Курган: новости дня
11:14 | 28.08.2018
В Зауралье высокопоставленный полицейский, ставший виновником смертельного ДТП, предстанет перед судом
По версии следствия, 29 октября 2017 года высокопоставленный сотрудник полиции сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. На дороге он выбрал скорость, не обеспечивающую контроль за автомобилем, что привело к столкновению с попутным КамАЗом.
В результате ДТП пассажир легкового автомобиля получил тяжелые травмы. Он погиб на месте происшествия.
После служебной проверки сотрудник был уволен по отрицательным основаниям за совершение поступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.
Фото из материалов уголовного дела/kurgan.sledcom.ru
© «Вечерние Ведомости»
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