Прокуратура добилась погашения долгов по зарплате в компании «Курорты Зауралья»

10:58 | 28.08.2018

В Курганской области прокуратура добилась выплаты миллионной задолженности по заработной плате сотрудникам акционерного общества «Курорты Зауралья».



Во время проверки соблюдения трудового законодательства надзорное ведомство установило, что на предприятии имелась задолженность по заработной плате перед 87 сотрудниками за июль 2018 года. Долги превышали 1 млн рублей.



Генеральному директору АО «Курорты Зауралья» внесено представление об устранении нарушений закона, которое находится на рассмотрении. В прокуратуре уточнили, что благодаря принятым мерам реагирования заработная плата выплачена в полном объеме.



Фото bashinform.ru