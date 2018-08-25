В День знаний в Кургане введут «сухой закон»

18:21 | 27.08.2018

В День знаний, 1 сентября, на всей территории Кургана вводится строгий запрет на продажу алкоголя. Он будет действовать с 8 часов утра до 23 часов вечера.



Запрет введен постановлением администрации города. В соответствии с документом продажа спиртного в розничной торговле не допускается. Также нельзя продавать алкоголь на вынос и в местах общественного питания.