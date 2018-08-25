Кокорин призвал активнее привлекать к реабилитации наркозависимых НКО

17:57 | 27.08.2018

На сегодняшнем аппаратном совещании правительства Курганской области губернатор Алексей Кокорин поручил управлению по соцполитике рассмотреть возможности более широкого привлечения социально ориентированных некоммерческих организаций к оказанию услуг по реабилитации наркозависимых.



«Нужно более широко наладить взаимодействие со всеми негосударственными организациями, которые занимаются реабилитацией наркозависимых. Посмотреть прямую поддержку тех учреждений, которые более качественно занимаются этим вопросом», — подчеркнул Алексей Кокорин.



По информации правительства региона, в первом полугодии реабилитацию в Зауралье прошли 173 наркозависимых. С 2017 года к этой работе привлекается выигравшая профильный конкурс некоммерческая организация «Курганский социальный реабилитационный центр». На ее услуги в областном бюджете в 2018 году предусмотрено 200 тысяч рублей.