Жители Зауралья бегут в другие регионы. В первом полугодии миграционная убыль выросла на 82 %

16:11 | 27.08.2018

Численность населения Курганской области за первое полугодие 2018 года сократилась на 5287 человек за счет естественной и миграционной убыли. Такие данные приводит Департамент экономразвития в докладе о социально-экономическом положении региона за январь — июль текущего года.



Миграционная убыль населения области в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 82 % и составила 2707 человек.



Естественная убыль составила 2580 человек. За январь — июнь в регионе родилось 4279 детей. Рождаемость упала на 9,1 %. Смертность же увеличилась на 2,1 % (умерло 6859 человек). Число умерших превысило число родившихся в 1,6 раза.