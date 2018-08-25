В Зауралье «шестерка» слетела с трассы и сбила бетонный столб

14:06 | 27.08.2018

На 4-м километре дороги Шумиха — Петухи в Курганской области вечером 25 августа по вине нетрезвого водителя произошла авария, в которой получили травмы два пассажира.



По данным Госавтоинспекции региона, пьяный 34-летний водитель не справился с управлением автомобилем ВАЗ-2106, слетел с дороги и врезался в бетонный столб.



В результате происшествия получили травмы пассажиры автомобиля — 54-летний мужчина и 55-летняя женщина. Водитель в аварии не пострадал. В ходе разбирательства по факту ДТП сотрудники полиции установили, что виновник аварии сел за руль не только пьяным, но еще и без прав.



Фото гибдд.рф