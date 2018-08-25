Житель Кургана погиб на охоте, выпав из лодки. СК начал проверку

13:33 | 27.08.2018

В Петуховском районе Курганской области в субботу утром, 25 августа, произошел несчастный случай на на озере Кобылье. По предварительным данным регионального СУ СК России, 45-летний житель Кургана выпал из лодки, потянувшись за дичью. Спастись самостоятельно мужчине не удалось.



По данному факту следственными органами организовано проведение доследственной проверки, в рамках которой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, уточнили в ведомстве.



Охота на водоплавающую дичь очень популярна в Зауралье. Управление СК России обращает внимание гостей и жителей области на необходимость соблюдения общих правил безопасности при обращении с охотничьим оружием и на воде.



Фото с места происшествия/kurgan.sledcom.ru