Осужденный за экстремизм курганец хранил дома тротил и боеприпасы

14:12 | 24.08.2018

Курганский городской суд приговорил ранее осужденного за экстремизм 31-летнего курганца к 3 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за незаконное хранение боеприпасов и взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222 УК РФ, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).



Как сообщили в прокуратуре региона, в конце февраля 2018 года мужчина нашел на земле за стадионом «Центральный» 9 патронов калибра 5,45 мм, относящихся к боеприпасам для боевого огнестрельного оружия, а также более 115 грамм тротила. Патроны и взрывчатку он перенес в свою квартиру, где и хранил их.



В 2017 году мужчина был приговорен к условному лишению свободы за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. С учетом отмененного условного осуждения суд назначил ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 20 000 рублей. Также его лишили права занимать должности государственной гражданской службы на срок 1 год 4 месяца 29 дней.



Приговор суда в законную силу не вступил.