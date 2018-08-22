В День города перекроют центр Кургана

13:42 | 24.08.2018

В День города, 25 августа, несколько центральных улиц Кургана закроют для движения всех видов транспорта. Данный запрет введен постановлением администрации города.



По информации мэрии, на время проведения праздничных мероприятий движение будет закрыто:



- по Ленина на участке от Гоголя до Коли Мяготина с 23:00 24 августа до 06:00 26 августа;



- по Томина на участке от Гоголя до Карла Маркса с 21:00 24 августа до 06:00 26 августа;



- по Гоголя на участке от Пролетарской до Красина с 08:00 до 24:00 25 августа;



- по Ленина на участке от Климова до Коли Мяготина с 08:00 до 13:00 25 августа;



- по Ленина на участке от Карла Маркса до Коли Мяготина с 13:00 до 24:00 25 августа;



- по Володарского на участке от Гоголя до Карла Маркса с 08:00 до 24:00 25 августа;



- по Томина на участке от Гоголя до Пушкина с 08:00 до 24:00 25 августа;



- по Анфиногенова от поворота с Карбышева до жилого дома № 57 по Анфиногенова с 09:30 до 19:00 25 августа.