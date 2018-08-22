В Кургане угонщик со стажем украл автомобиль, чтобы покатать подругу по ночному городу

13:29 | 24.08.2018

Ночью с 20 на 21 августа в Кургане угонщик со стажем украл припаркованный у дома на проспекте Конституции автомобиль ВАЗ-21099 и скрылся на нем. Обнаружив пропажу машины, владелец обратился в полицию.



Угонщика задержали той же ночью. Им оказался 29-летний житель города, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за аналогичные преступления, рассказали в пресс-службе УМВД России по Курганской области. На угнанной машине молодой человек поехал кататься с девушкой по городу. Ночное рандеву прервали сотрудники правоохранительных органов.



Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Максимальное наказание — лишение свободы на срок до 5 лет. Автомобиль вернули владельцу.