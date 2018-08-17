Центр Кургана перекроют для репетиции церемонии открытия праздника «День города — 2018»

10:33 | 23.08.2018

Администрация Кургана обращается к горожанам с просьбой заранее планировать свой маршрут вечером 23 августа. Сегодня на центральной площади областного центра пройдет репетиция церемонии открытия праздника «День города — 2018».



На время проведения репетиций с 18 часов до 20:30 будет закрыто движение всех видов транспорта по улице Гоголя на участке от улицы Ленина до улицы Володарского, по улице Комсомольской на участке от улицы Пушкина до улицы Володарского.