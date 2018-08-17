На трассе Шадринск — Ялуторовск водитель Peugeot не справился с управлением и влетел в большегруз

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На территории Шатровского района Курганской области столкнулись легковой и грузовой автомобили. Произошло это на 51-м километре автодороги Шадринск — Ялуторовск.По информации Госавтоинспекции региона, 36-летний житель Нижневартовска не справился с управлением Peugeot 307 SW и допустил выезд на полосу встречного движения, где не смог избежать столкновения с большегрузом Renault Magnum.Водитель легкового автомобиля и 22-летняя пассажирка получили травмы. Дальнобойщик в аварии не пострадал. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.