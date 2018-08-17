Зауральским учителям повысят зарплату и введут дополнительные меры поддержки

15:53 | 22.08.2018

Сегодня, 22 августа, на I Съезде работников образования Курганской области губернатор Алексей Кокорин объявил о введении дополнительных мер поддержки молодым педагогам в 2019 году и о повышении заработной платы учителям.



Итак, губернатор заявил, что региональные подъемные пособия в размере 100 тысяч рублей будут получать не только начинающие учителя, трудоустроившиеся в сельские школы, но и городские педагоги. Поручение подготовить соответствующий законопроект дано Департаменту образования и науки, уточнили в пресс-службе главы региона.



Помимо этого, Кокорин поручил разработать региональную программу по закреплению кадров в социальной сфере, в том числе в системе образования. В рамках программы будут проработаны вопросы выплаты молодым педагогам субсидии на уплату первого взноса по ипотеке, а также приобретение служебного жилья в селах. Сейчас в Зауралье субсидию на первый взнос уже получают молодые врачи.



Губернатор также озвучил, что в ближайшее время на заседании правительства будет принят законопроект о повышении с 1 сентября размера базовой ставки педагогов с 9 тысяч рублей до 11 тысяч 800 рублей. Также рассматривается вопрос индексации размера жилищно-коммунальных выплат сельским учителям в четвертом квартале этого года.



Фото kurganobl.ru