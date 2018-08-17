Подпишись на МК-Урал
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Курган: новости дня


15:53 | 22.08.2018

Зауральским учителям повысят зарплату и введут дополнительные меры поддержки

Сегодня, 22 августа, на I Съезде работников образования Курганской области губернатор Алексей Кокорин объявил о введении дополнительных мер поддержки молодым педагогам в 2019 году и о повышении заработной платы учителям.

Итак, губернатор заявил, что региональные подъемные пособия в размере 100 тысяч рублей будут получать не только начинающие учителя, трудоустроившиеся в сельские школы, но и городские педагоги. Поручение подготовить соответствующий законопроект дано Департаменту образования и науки, уточнили в пресс-службе главы региона.

Помимо этого, Кокорин поручил разработать региональную программу по закреплению кадров в социальной сфере, в том числе в системе образования. В рамках программы будут проработаны вопросы выплаты молодым педагогам субсидии на уплату первого взноса по ипотеке, а также приобретение служебного жилья в селах. Сейчас в Зауралье субсидию на первый взнос уже получают молодые врачи.

Губернатор также озвучил, что в ближайшее время на заседании правительства будет принят законопроект о повышении с 1 сентября размера базовой ставки педагогов с 9 тысяч рублей до 11 тысяч 800 рублей. Также рассматривается вопрос индексации размера жилищно-коммунальных выплат сельским учителям в четвертом квартале этого года.

Фото kurganobl.ru

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог




Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

20:01 | 22.08.2018
Екатеринбургу разрешили использовать имя Путина в агитации «Единой России»

19:29 | 22.08.2018
Перекрыли связь с цивилизацией: в Екатеринбурге отменили два единственных автобуса до "Солнечного"

18:21 | 22.08.2018
В Перми обсудили регулирование численности безнадзорных животных

18:14 | 22.08.2018
В Прикамье реализуется проект «Смогу жить сам»

18:06 | 22.08.2018
В субботу будет ограничено движение транспорта на дороге «Пермь – Ильинский» – Хохловка

17:57 | 22.08.2018
Молодежный форум Прикамья пройдет на площадке завода им. Шпагина

17:44 | 22.08.2018
Для екатеринбургской Белой башни собирают деньги на громоотвод

17:42 | 22.08.2018
Около 40 тысяч жителей малых населенных пунктов Прикамья получили быстрый мобильный интернет

17:29 | 22.08.2018
В Прикамье в разы увеличился конкурс на технические специальности

16:59 | 22.08.2018
На пермской набережной растянут 25-метровый российский флаг

16:59 | 22.08.2018
Следить за правопорядком на выборах в Свердловской области будут более двух тысяч полицейских

16:52 | 22.08.2018
В субботу в Перми отметят Курбан-байрам

16:43 | 22.08.2018
Пермяков приглашают на службу в полицию

16:37 | 22.08.2018
Образовательные учреждения Пермского края готовы к учебному году

16:26 | 22.08.2018
В уральской столице запретят парковку еще на трех улицах

16:02 | 22.08.2018
На трассе Шадринск — Ялуторовск водитель Peugeot не справился с управлением и влетел в большегруз

15:58 | 22.08.2018
В Екатеринбурге благоустроено 19 дворов, еще в 38 ведутся работы

15:53 | 22.08.2018
Зауральским учителям повысят зарплату и введут дополнительные меры поддержки

15:46 | 22.08.2018
В Прикамье установят дополнительные дорожные знаки «Дикие животные»

15:44 | 22.08.2018
В Госдуме приняли решение о необходимости изменить пенсионную систему

15:42 | 22.08.2018
В Пермском районе устанавливаются обстоятельства смерти подростка

15:29 | 22.08.2018
С начала года на дорогах Свердловской области погибло восемь детей

15:18 | 22.08.2018
Сити-менеджер Андрей Потапов закрыл купальный сезон в Кургане

15:04 | 22.08.2018
В Кургане 25 августа вводится запрет на продажу алкоголя

14:58 | 22.08.2018
Средний Урал вошел в число лидеров по капремонту

14:53 | 22.08.2018
В Свердловской области собрались ведущие производители картофеля

14:25 | 22.08.2018
Общественники проверят все отделы полиции Екатеринбурга

13:49 | 22.08.2018
В выходные в Екатеринбурге закроют для движения перекресток Радищева и Гурзуфской

13:26 | 22.08.2018
В Екатеринбурге простились с художником Виталием Воловичем

13:02 | 22.08.2018
В Перми упростилась процедура строительства частных домов

12:59 | 22.08.2018
В Екатеринбурге родители погибших при пожаре детей получили реальные сроки

12:42 | 22.08.2018
В Нижнем Тагиле стартовали соревнования по пожарно-спасательному спорту

12:37 | 22.08.2018
В Перми изъята крупная партия наркотиков

12:16 | 22.08.2018
В «Выходные на набережной» в Перми состоится день театра «У Моста»

12:13 | 22.08.2018
В Серове у должника забрали автомобиль-рефрижератор

11:52 | 22.08.2018
Уралец приговорен к 11,5 годам за напиток из Перу, в котором нашли наркотик

комментариев: 1

11:27 | 22.08.2018
При пожаре в Екатеринбурге пострадали двое детей. Прокуратура проводит проверку

11:00 | 22.08.2018
Высокий охват прививками в Курганской области снизил заболеваемость гриппом на 37,5 %

11:00 | 22.08.2018
В Свердловской области появится Ресурсный центр для инвалидов

10:43 | 22.08.2018
Полиция ищет уральского Казанову, обворовывавшего женщин

10:23 | 22.08.2018
В Березовском выдали квартиры детям-сиротам

10:00 | 22.08.2018
Между Екатеринбургом и Казанью могут построить новую скоростную трассу

09:42 | 22.08.2018
Завтра на улице Первомайской будет работать пункт приема опасных отходов

09:24 | 22.08.2018
В Свердловской области разрушен памятник археологии

00:16 | 22.08.2018
Немецкая журналистка посетила Нижний Тагил со странным визитом

21.08.2018

21:13 | 21.08.2018
В Березовском состоится митинг за наказание подростков, убивших 20-летнего юношу с инвалидностью

20:57 | 21.08.2018
В Екатеринбурге фура, застрявшая под мостом на ЕКАД, заблокировала проезд

20:21 | 21.08.2018
Еще один кандидат от «Единой России» отказался от участия в выборах в гордуму Екатеринбурга

19:38 | 21.08.2018
Избирком Екатеринбурга усмотрел незаконную агитацию в предвыборной газете

18:37 | 21.08.2018
В четверг в Перми почтят память героев Курской битвы


Мы в соцсетях





Архив
«    Август      »  2018   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 


 