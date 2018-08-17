Сити-менеджер Андрей Потапов закрыл купальный сезон в Кургане

15:18 | 22.08.2018

С сегодняшнего дня, 22 августа, в местах массового отдыха на территории Кургана закрыт купальный сезон. Соответствующее постановление подписал сити-менеджер Андрей Потапов.



Документ принят в связи с понижением среднесуточной температуры воздуха, пояснили в мэрии. Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города предписано организовать в местах массового отдыха курганцев установку знаков безопасности «Купание запрещено!».