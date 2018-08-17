В Кургане 25 августа вводится запрет на продажу алкоголя

15:04 | 22.08.2018

В День города, 25 августа, с 8 часов утра до 23 часов вечера на территории Кургана запрещена продажа алкоголя, в том числе пива. Запрет введен постановлением администрации города.



В мэрии уточняют, что в соответствии с документом продажа спиртного в розничной торговли не допускается. Запрещено продавать алкоголь на вынос и в общепите.



Контроль за исполнением постановления возложен на Департамент экономического развития, предпринимательства и торговли. Управлению МВД России по городу Кургану рекомендовано обеспечить соблюдение общественного порядка в местах торгового обслуживания и проведения праздничных мероприятий.